Aksaray'da öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Okulda tartışan öğrenciler sokakta birbirlerini bıçakladı

AKSARAY - Aksaray'da 2 grup öğrencinin arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklar konuştu. Kavgada 1'i ağır 4 öğrenci bıçaklanarak yaralandı.

Kavga, Yeni Sanayi Mahallesinde bulunan Şehit Atıf Akay Mesleki Eğitim Merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okulda 2 grup öğrenci arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Okul içerisinde tartışan öğrenciler öğretmenlerin araya girmesiyle sonlandırılırken, 2 grup öğrenci bu kez okul çıkışında yeniden tartışmaya başladı. Okulun karşısında bulunan sanayi üst geçidi altına gelen 2 grup öğrenci burada tartışırken tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların çekildiği kavgada Yunus S. (18), Emre Can C. (18), Fatih Can Ç. ve Derviş S. bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı öğrenciler ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı öğrencilerden Fatih Can Ç. isimli öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise yaptığı araştırmada bıçaklama olayına karıştığı ve olaydan sonra kaçtıkları tespit edilen Yusuf Can A. ile Muhammet Mustafa K. isimli şahısların peşine düştü. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.