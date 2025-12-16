Haberler

Aksaray'da trafik jandarması okul servislerini aralıksız denetliyor

Güncelleme:
Aksaray'da trafik jandarması, öğrenci servislerine yönelik geniş çaplı denetim yaparak kuralsızlığa geçit vermiyor. Ekipler, sürücü belgelerinden araç içi güvenlik malzemelerine kadar tüm önemli noktaları kontrol ediyor.

Aksaray'da öğrenci servislerine yönelik geniş çaplı denetim yapan trafik jandarması hiçbir kuralsızlığa geçit vermiyor.

Aksaray'da öğrencilerin güven içerisinde eğitim öğretim görmelerini sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, şehir genelinde öğrenci servislerine yönelik geniş çaplı denetim yapıyor. Sabahın erken saatlerinde ilçe, belde ve köy yollarında görev alan trafik jandarması ekipleri tüm okul servis minibüslerini bir bir denetimden geçiriyor. Sürücü ile denetime başlayan ekipler tüm belgelerin kontrolünün ardından araçta öğrenci taşıma için gerekli tüm envanter ve malzemeler hakkında denetim yapıyor. Usule uygun olmayan servis sürücülerine ceza yazılırken, özellikle öğrencilerin koltukta oturması, okul taşıtı ışıklandırması olup olmadığına dikkat ediliyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
