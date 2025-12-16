Aksaray'da trafik jandarması okul servislerini aralıksız denetliyor

Aksaray'da öğrenci servislerine yönelik geniş çaplı denetim yapan trafik jandarması hiçbir kuralsızlığa geçit vermiyor.

Aksaray'da öğrencilerin güven içerisinde eğitim öğretim görmelerini sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, şehir genelinde öğrenci servislerine yönelik geniş çaplı denetim yapıyor. Sabahın erken saatlerinde ilçe, belde ve köy yollarında görev alan trafik jandarması ekipleri tüm okul servis minibüslerini bir bir denetimden geçiriyor. Sürücü ile denetime başlayan ekipler tüm belgelerin kontrolünün ardından araçta öğrenci taşıma için gerekli tüm envanter ve malzemeler hakkında denetim yapıyor. Usule uygun olmayan servis sürücülerine ceza yazılırken, özellikle öğrencilerin koltukta oturması, okul taşıtı ışıklandırması olup olmadığına dikkat ediliyor. - AKSARAY