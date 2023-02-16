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Aksaray'da odunluk yangını korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Aksaray'da odunluk yangını korkuttu

Aksaray'da 2 katlı binanın bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Aksaray'da 2 katlı binanın bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Ereğli Kapı Mahallesi 1427 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın bahçesinde bulunan odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı odunlukta bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşların dumanları görmesiyle fark edilen yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma ve inceleme başlattı. Yangından etkilenen kimse olmazken maddi hasar oluştu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aksaray İtfaiye Ereğli 3. Sayfa Haberler

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