Operasyonda 'dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalandı

Güncelleme:
Aksaray'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücüye toplam 37 bin 785 lira ceza kesildi.

Aksaray'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bayrambaba Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri bir araçta uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan narkotik ekipleri plakası belirlenen 68 KE 909 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı. Bir süre yapılan takipte Bayrambaba Mahallesinde araç içerisinde uyuşturucu kullanımı yapıldığı esnada yeterli delile ulaşan NSM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyon esnasında polislerin geldiğini fark eden araç sürücüsü aracı çalıştırıp kaçmaya başladı. Şahısların kaçması üzerine polis ekipleri de peşine düşerek Aksaray sokaklarında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu araç ve içerisinde bulunan 2 şüpheli Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde yakalandı. Araç sürücüsü A.Y.U. ve yanında yolcu konumundaki M.O. isimli şahıs gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler haklarında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Araç sürücüsüne ise 'dur' ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi maddelerden toplam 37 bin 785 lira para cezası kesildi. - AKSARAY

