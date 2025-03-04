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Aksaray'da Narkotik Operasyonları: 44 Gözaltı, 3 Tutuklama

Aksaray'da Narkotik Operasyonları: 44 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Aksaray'da narkotik ekipleri, bir haftada 40 ayrı adrese operasyon düzenleyerek 44 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Aksaray'da bir haftada 40 ayrı adrese operasyon düzenleyip 44 şüpheliyi gözaltına alan narkotik ekipleri, 3 kişinin tutuklandığı operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 hafta içerisinde 40 ayrı adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 61,34 gram metamfetamin, 34,98 gram sentetik kannabinoid, 7,41 gram esrar, 0,57 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 42 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi. Emniyette sorgulanan 44 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, emniyetten yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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