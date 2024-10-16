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Aksaray'da Müstakil Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Aksaray'da Müstakil Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Aksaray'ın Altınkaya köyünde bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, evin tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Jandarma yangının nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Aksaray'da müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Altınkaya köyünde bulunan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.B. (55) isimli kadına ait müstakil evde kimsenin olmadığı esnada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken evin içinden adeta alevler püskürdü. Alevleri fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal etmesi sonucu hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken ev ve eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili kundaklama iddiaları ortaya atılırken jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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