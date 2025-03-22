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Aksaray'da Muhtemel Yangın Polisin Dikkatiyle Önledi

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Aksaray'da devriye atan polis ekipleri, bir dükkanda unutulan yanar haldeki gözleme ocağını fark ederek doğalgaz vanasını kapatıp muhtemel bir yangının çıkmasını engelledi. Dükkanda yapılan incelemeler sonucunda olayın büyümesinin önüne geçildi.

Aksaray'da muhtemel yangın polisin dikkatiyle önlendi

AKSARAY - Aksaray'da devriye atan polis ekipleri, bir dükkanda sahibi tarafından yanar halde unutulan gözleme ocağını fark edince, doğalgaz vanasını kapatarak muhtemel bir yangının önüne geçildi.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 713 Sokakta bulunan gözlemeci dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri gözlemeci dükkanının önünden geçerken gözleme ocağının yanık olduğunu fark etti. Dükkanda birinin olabileceği ihtimali üzerine bir süre kapıyı çalan polis ekipleri cevap alamayınca hemen dükkan sahibine ulaşmaya çalıştı. Telefon numarası bulunan dükkan sahibi aranarak iş yerine çağırılırken, esnaf dükkana gelene kadar polis ekipleri, yangını çıkma ihtimali üzerine dükkan ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde ocağın doğalgaz ile yandığı tespit edilirken doğalgaz borusunu takip eden polis memurları dükkanın dışında bir gaz vanası buldu. Vanayı kapatan ekipler ocağı söndürürken muhtemel bir yangının önüne geçilmiş oldu.

Daha sonra dükkanına gelen iş yeri sahibi Murat Önemli (50), dükkanı açarak ocağı kapattı. Ardından doğalgaz yeniden açılırken ocağı yanık unutup gittiğini söyleyen Önemli, "Allah razı olsun vatanımızdan, milletimizden, polislerimizden. Allah işlerini güçlerini rast getirsin" deyip polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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