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Aksaray'da Muayenesiz Araç Kullanımı Ceza Getirdi

Aksaray'da Muayenesiz Araç Kullanımı Ceza Getirdi
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Aksaray'da gece yapılan trafik uygulamasında muayenesiz araç kullanan bir sürücüye 3 bin 135 lira ceza kesildi. Daha önce de aynı suçtan ceza almış olan sürücü, durdurularak muayene yaptırması için uyarıldı.

Aksaray'da trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada muayenesiz olarak 2. kez yakalanan otomobilin sürücüsüne 3 bin 135 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçesaray Mahallesi yurtlar bölgesinde gece yarısı uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 58 AAK 222 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet kontrolünden geçirilen sürücünün sistemden aracını sorgulayan trafik polisleri aracın muayenesinin olmadığını ve daha önce de muayenesiz araç kullanmaktan yakalanarak ceza kesildiğini tespit etti. 2. kez muayenesiz araç kullanırken yakalanan F.S. isimli araç sürücüsüne 3 bin 135 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri sürücüyü hemen muayene yaptırması konusunda uyarırken işlemlerin ardından sürücü aracıyla gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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