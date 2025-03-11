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Aksaray'da Motosikletten Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aksaray'da Motosikletten Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Aksaray'da gerçekleştirilen operasyonda motosiklete zulalanmış toplam 458 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da evde yapılan aramada motosiklete zulalanmış 271 gram toz, 187 gram kubar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde uyuşturucu madde bulunduğu ve ticaretinin yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler kimliği ve adresi belirlenen K.C.P. isimli şahsa yönelik teknik ve fiziksel takip başlattı. Takip sonucu operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsa ait motosiklette arama yapan ekipler koltuk altına poşetle gizlenmiş 271 gram toz esrar ve 187 gram kubar esrar ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.C.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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