Aksaray'da Motosikletli Yunus Ekipleri Şok Uygulama Yaptı
Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus polisleri, şehir genelinde gerçekleştirdiği şok uygulamalarla araçlar ve şahıslar üzerinde denetimlerde bulundu.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, mal ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlık motosikletli yunus ekipleri, gece yarısı şehir genelinde önemli noktalarda şok uygulama yaptı. Şehir merkezinden en ücra cadde ve sokaklara kadar konuşlanan yunus ekipleri araç ve şahıslar üzerinde geniş çaplı denetim yaptı. Araçların durdurulduğu, sürücü ve yolcuların arandığı denetimlerde şahıslar da tek tek Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Araçların da arandığı uygulamalarda meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilirken, ekiplerin denetimi sabah saatlerinde kadar hem yaya hem de devriye faaliyetiyle devam edecek. - AKSARAY

