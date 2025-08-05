Aksaray'da Motosikletli Genç Ağır Yaralandı

Aksaray'da Motosikletli Genç Ağır Yaralandı
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Aksaray'da bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, yola savrularak ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Aksaray'da otomobilin önünde seyreden motosiklete çarpıp kaçtığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eski hastane istikametine seyir halindeki Burak Ç. (18) idaresindeki 68 AFE 996 plakalı motosiklete, arkasından gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 68 AFR 887 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile birlikte yola savrulurken, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazaya karışıp kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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