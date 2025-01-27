Aksaray'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Aksaray motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, N.K. (36) yönetimindeki 68 AFC 981 plakalı otomobil, ehliyetsiz sürücü Ü.B. (21) idaresindeki 68 AFE 269 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kasksız halde motosiklet kullanan sürücü Ü.B. çarpışmanın etkisiyle yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sürücü Ü.B. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY