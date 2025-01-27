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Aksaray'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı

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Aksaray'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanımı nedeniyle meydana geldi. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti.

Aksaray motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, N.K. (36) yönetimindeki 68 AFC 981 plakalı otomobil, ehliyetsiz sürücü Ü.B. (21) idaresindeki 68 AFE 269 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kasksız halde motosiklet kullanan sürücü Ü.B. çarpışmanın etkisiyle yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sürücü Ü.B. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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