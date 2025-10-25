Aksaray'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Mehmet Ali B. yönetimindeki 68 AEL 433 plakalı motosiklet, önünde seyreden ve iddiaya göre, sağ tarafından sollamaya çalışan İsmail A. (22) idaresindeki 68 AFV 315 plakalı otomobile yandan çaptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüyle birlikte savrulurken, sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY