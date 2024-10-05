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Aksaray'da Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Televizyon Taşıma

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Aksaray'da iki kişi motosiklet üzerinde büyük bir televizyon taşıyarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Trafikte cihazı kucaklayarak giden vatandaşların görüntüleri dikkat çekti. Emniyet ekipleri, sürücüye ceza kesti.

Aksaray'da canlarını hiçe sayan 2 kişinin motosiklet üzerinde televizyon taşıyarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Büyük ekran televizyonu bir yerden bir yere götürmek isteyen 2 kişi ilginç bir yönteme başvurdu. Televizyonu bir battaniyeye saran 2 vatandaş bindikleri 68 ADY 763 plakalı motosiklette biri motosikleti kullandı, diğeri ise koca televizyonu kucağına alarak trafiğe çıktı. Canlarını hiçe sayarak tehlikeli bir yolculuğa çıkan 2 kişinin en ufak bir engebede düşmeleri an meseli olurken, tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü. Trafikte seyreden araçta yolcu konumunda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde tehlikeli yolculuk anbean kayıtlara geçerken görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüye bin 500 TL para cezası kesti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

aksaray

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