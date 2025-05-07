Aksaray'da Motosiklet Kazası: Sürücü ve Yolcu Yaralandı

Aksaray'da sürücüsünün viraja hızlı girdiği motosiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Motosikletten savrulan sürücü ve yolcu yaralandı.

Kaza, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı'ndan eski sanayi istikametine seyreden O.A. (25) idaresindeki 68 AFC 873 plakalı motosiklet, sürücüsünün viraja hızlı girmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan S.C.T. (23) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY