Aksaray'da Motosiklet Kazası: İki Kadın Yaralandı

Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yolcu olmak üzere 2 kadın yaralandı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 BB 092 plakalı motosikletle işe gitmek üzere yola çıkan Z.K. (22) ve arkadaşı B.B. (22) isimli 2 kadın, cadde üzerinde seyrederken aynı istikamette seyreden ve plakası belirlenemeyen bir otomobil motosiklete çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yolcu yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri kaçan araç ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - AKSARAY