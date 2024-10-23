Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Motosiklet Kazası: İki Kadın Yaralandı

Aksaray'da Motosiklet Kazası: İki Kadın Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olan iki kadın yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yolcu olmak üzere 2 kadın yaralandı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 BB 092 plakalı motosikletle işe gitmek üzere yola çıkan Z.K. (22) ve arkadaşı B.B. (22) isimli 2 kadın, cadde üzerinde seyrederken aynı istikamette seyreden ve plakası belirlenemeyen bir otomobil motosiklete çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yolcu yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri kaçan araç ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Otomobil İnceleme Güvenlik aksaray 3-sayfa trafik Sağlık Hukuk Kaza

Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

Öcalan çağrısı ortalığı karıştırdı! Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor
Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı

Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarşamba günü tırnak kesilir mi? Çarşamba günü neden tırnak kesilmez? Kirli Sepeti dizisi final mi yapıyor? Kirli Sepeti dizisi neden final yapacak? Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? İlk 4 madde değiştirilebilir mi? Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Tekin Temel öldü mü? Tekin Temel neden öldü? Tekin Temel kimdir? Tekin Temel kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 23 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 27 nerenin plakası? 27 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TRT CANLI İZLEME LİNKİ | Galatasaray'ın maçı TRT'de mi? TRT kesintisiz, HD izleme linki var mı? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.