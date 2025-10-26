Haberler

Aksaray'da Motosiklet Kazası: Baba ve Oğlu Yaralandı

Aksaray'da bir babanın kullandığı motosiklet, refüjdeki trafik levhasına çarparak devrildi. Kazada sürücü Özhan R. ve 8 yaşındaki oğlu Abdullah R. yaralandı. İkisi de hastanede tedavi altına alındı.

Aksaray'da oğluyla birlikte evlerine giden babanın kullandığı motosiklet, refüjdeki trafik levhasına çarptı. Kazada baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Atatürk Bulvarı alt geçit girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özhan R. (43) yönetimindeki 68 AFV 972 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki refüje ve trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Özhan R. ile 8 yaşındaki oğlu Abdullah R. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri. ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıer baba ve oğlunu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesiıd kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

