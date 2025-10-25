Haberler

Aksaray'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Aksaray'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaparken park halindeki araca çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Aksaray'da karşısına çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü, park halindeki araca çarptı. Motosiklet sürücünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde E.Y. (15) idaresindeki 68 AFR 607 plakalı motosiklet, aniden önüne çıkan C.Ö. (56) yönetimindeki 68 HP 513 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevrasıyla birlikte motosiklet, sağ tarafta park halinde olan otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde motosikletin araca çarpmamak için manevra yaptığı ve park halindeki otomobile çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı: Abi piyango musun sabah sabah

İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Beşiktaş'ta 1 yıldız isim, sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe öncesi tehlike! Kart görürse derbide olmayacak
Galatasaray'da alarm! Trabzonspor maçı öncesi 1 isim sarı kart sınırında

Galatasaray'da alarm! Yıldız isim kart görürse derbide yok
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.