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Aksaray'da Motosiklet Kazası: 1'i Çocuk 2 Yaralı

Aksaray'da Motosiklet Kazası: 1'i Çocuk 2 Yaralı
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Aksaray'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 10 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Aksaray'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtuluş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra G. yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken, Efe K. (20) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki motosiklet de yola savrulurken, Efe K. ile yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki Y.G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak, trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Kazaya karışan motosikletler yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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