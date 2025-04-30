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Aksaray'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Aksaray'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı
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Aksaray'da meydana gelen kazada, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Cumhuriyet Bulvarı Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden eski sanayi istikametine seyreden M.M.A. (19) yönetimindeki 68 AEY 294 plakalı motosiklet, yine aynı istikamete seyreden Ö.Y.'nin (33) kullandığı 68 ADJ 596 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, tedbir amaçlı motosiklet sürücüsünü ayakta kontrolden geçirirken, polis ekipleri de kazayla ilgili tahkikat başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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