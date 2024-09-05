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Aksaray'da Motosiklet Hırsızlığı: 2 Hırsız Tutuklandı

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Aksaray'da bir apartmanın garajından çalınan motosikletin hırsızları güvenlik kamerasına yansırken, polis operasyonuyla 2 hırsız yakalandı. Hırsızların üzerinde örtü bulunması dikkat çekti.

Aksaray'da bir apartmanın garajından motosikleti çalan örtülü hırsızlar anbean güvenlik kamerasına yansırken polisin operasyonuyla yakalanan 2 hırsız tutuklandı.

Olay, Şifahane Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın garajına giren 2 hırsız burada bulunan motosikletin kilidini kırarak çaldı. Hırsızların her anı güvenlik kameralarına yansırken, garaj kapısından kaçan hırsızlar kayıplara karıştı. Motosikleti çalan hırsızlardan birinin üzerinde örtü bulunması ve kendini kamufle etmek için zaman zaman kullanması da dikkat çekti. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kameraları ve saha incelemeleriyle hırsızların kimliklerini tespit eden polis yine aynı mahallede ikamet ettikleri öğrenilen B.S. (20) ve E.G. (19) isimli şahısların evine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların ikametinde yapılan araştırmada motorda bulunurken, eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

aksaray 3-sayfa Güncel

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