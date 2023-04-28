Aksaray'da mobilya ustası tabancayla vuruldu

Aksaray'da mobilya ustası tartıştığı kişi tarafından silahla başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2416 Sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesinde usta olarak çalışan Ali Uçak (20) atölyede çalıştığı sırada iş yerine gelen ve kimliği belirlenemeyen kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs belinde taşıdığı tabancayı çıkararak Uçak'a ateş etti. Kavga ve silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kimliği belirlenemeyen şahsın peşine düştü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY