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Aksaray'da Minibüs Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

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Aksaray-Ankara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan minibüs şarampole takla attı ve genç sürücü hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler hemen yardım çağırdı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aksaray'da kontrolden çıkan minibüsün şarampole takla attığı kazada genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray-Ankara Otoyolu Ortaköy ilçesi Çiftevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden Volkan Aslan (25) idaresindeki 23 AEK 209 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazada minibüs adeta hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, burada tedavi altına alınan genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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