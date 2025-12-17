Haberler

Şehir içi ulaşım minibüsleri aralıksız denetleniyor

Şehir içi ulaşım minibüsleri aralıksız denetleniyor
Güncelleme:
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ulaşıma hizmet veren minibüsleri aralıksız denetleyerek sürücü belgeleri ve araç evraklarını kontrol ediyor. Denetimlerin amacı, halkın güvenli seyahat etmesini sağlamak ve trafik güvenliğini artırmak.

Aksaray'da şehir içi ulaşımı sağlayan minibüsler polis ekiplerince aralıksız denetleniyor.

Aksaray'da halkın güven içerisinde seyahat edebilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdüren Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri gün boyunca minibüsleri denetimden geçiriyor. Şehir genelinde özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergahlarda yapılan denetimlerde sürücülerin ehliyetleri, araç ruhsatları ve sigorta belgeleri kontrol edilirken, minibüs sürüş yeterlilik belgeleri de kontrolden geçiriliyor. Ekipler, toplu taşıma araçlarında güvenliğin artırılması amacıyla kontrollerin belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlar ise yapılan denetimlerin trafik güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek, uygulamaları olumlu karşıladıklarını ifade etti. - AKSARAY

