Aksaray'da Magandalara Yönelik Operasyonda Cephanelik Ele Geçirildi

Aksaray'da Magandalara Yönelik Operasyonda Cephanelik Ele Geçirildi
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Aksaray'da düğünlerde havaya ateş açan 35 magandaya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve mermiler bulundu.

Aksaray'da düğün ve özel günlerde havaya ateş açan magandalara yönelik 35 ayrı adrese operasyon düzenleyen jandarma, operasyonlarda adeta cephanelik ele geçirdi.

Aksaray'da silah kaçakçılığının önlenmesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla silahla meskun mahalde havaya ateş açan magandalara yönelik çalışma başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğünlerde sivil jandarma ekipleriyle fiziksel takip başlattı. Öte yandan, çeşitli sosyal medya platformları üzerinde de teknik takip başlatan jandarma ekipleri, eş zamanlı olarak yürüttüğü takipte havaya ateş açan 35 şahsı tespit etti. Belirlenen şahısların adreslerine yönelik sabahın ilk ışıklarında operasyon için düğmeye basıldı. Aksaray merkez ve köylerinde bulunan adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 36 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise adeta cephanelik çıktı. 25 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet ruhsatsız tabanca, 273 adet tabanca fişeği, 361 adet av tüfeği fişeği ve 8 adet kasatura bıçağının ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada ifadeleri alınan şahısların 19'u hakkında adli işlem başlatılırken, diğer şahıslar serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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