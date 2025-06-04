Aksaray'da Kurban Bıçağıyla Yaralama Olayı

Aksaray'da Kurban Bıçağıyla Yaralama Olayı
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Aksaray'da kurban bıçağını poşete koyduktan sonra koşan bir şahıs, bıçak poşetinin çarptığı vatandaşın bacağından yaralanmasına neden oldu. Olay anında yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Aksaray'da kurban bıçağını bilettikten sonra poşete koyan şahsın koştuğu sırada, bıçak poşetinin çarptığı vatandaş bacağından yaralandı.

Olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kurban keseceği bıçağı biletmek için cadde üzerindeki bıçakçıya gelen yabancı uyruklu A.A. (71), bıçağını bilettikten sonra poşete koyup koşarak evine doğru yola çıktı. Kaldırımdan koştuğu esnada şahsın elindeki bıçak poşeti yine aynı kaldırımda yürüyen O.S. (27) isimli şahsın bacağına çarptı. Bıçağın temas etmesiyle vatandaş bacağından yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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