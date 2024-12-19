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Aksaray'da Kumar Operasyonu: 27 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aksaray'da Kumar Operasyonu: 27 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Aksaray'da düzenlenen operasyonda bir bağ evinde kumar oynayan 27 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri, 4 günlük fiziki takibin ardından tombala oyunu oynayan kişilere müdahale etti, 22 tombala kartı ve 5 bin 525 lira ele geçirildi.

Aksaray'da bağ evine düzenlenen operasyonda kumar oynayan 27 şüpheli suç üstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Sultanhanı ilçesi Pir Hasan Yaylasındaki bir bağ evinde 3 şahsın kumar oynattığı bilgisi üzerine harekete geçti. 4 günlük fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak yapılan operasyonda 27 kişi bağ evinde tombala ile kumar oynarken suçüstü yakalandı. Aramada; 22 adet tombala kartı, 90 tombala pulu ve 5 bin 525 lira ele geçirildi. Kumar oynayan 27 şahsa toplam 173 bin 470 lira para cezası kesilirken, İ.S., H.T. ve M.S. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şahıs Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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