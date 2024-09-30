Aksaray'da Kum Fırtınası Sebebiyle 6 Kişi Yaralandı

Aksaray'da kum fırtınası kazalara neden oldu: 6 yaralı

Fırtınada göz gözü görmedi, görüş mesafesi 2 metreye düştü

AKSARAY - Aksaray'da öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli rüzgar yerini kum fırtınasına bıraktı. Göz gözü görmeyen kum fırtınası zincirleme kazaları da beraberinde getirirken, olay yerinde fırtınanın da etkisiyle adeta can pazarı yaşandı, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli rüzgar saat 15.30 sıralarında Aksaray genelinde etkili oldu. Bir süre sonra etkisini artıran rüzgar yerini kum fırtınasına bıraktı. Özellikle kara yollarında etkili olan kum fırtınası etkisini en çok Aksaray - Konya Kara yolunda gösterdi. Aksaray'dan Konya istikametine kara yolunun 5. kilometresinden sonra kum fırtınasında yer yer göz gözü görmedi. Görüş mesafesinin yaklaşık 2 metreye kadar düştüğü kum fırtınası beraberinde trafik kazalarını da getirdi. Kum fırtınası nedeniyle zincirleme kazanın yaşandığı Aksaray - Konya Kara yolunda 2'si minibüs 6 araç birbirine girdi. Kum fırtınası ve kaza ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazalar nedeniyle Aksaray - Konya Kara yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken, polis ekiplerinin müdahalesiyle tek şeritten trafik akışı sağlandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri kara yolunda geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de kazada yaralanarak şarampole düşen yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazalarda yaralanan toplam 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken şehir genelinde şiddetli fırtına, Aksaray - Konya Kara yolunda ise kum fırtınası yer yer devam ediyor.