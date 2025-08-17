Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazasında Ölü Sayısı İkiye Yükseldi

Aksaray-Ankara Karayolu'nda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde, sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetti. Kaza sonucunda 4 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin takla atarak yaklaşık 60 metre sürüklendiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Aksaray- Ankara Karayolu Ortaköy yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine giden içerisinde gurbetçi ailenin bulunduğu yabancı plakalı Audi marka otomobil, Şakir K.'nın (60) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Süratli olduğu öğrenilen otomobil, takla atarak yaklaşık 60 metre sürüklendi. Dört tekeri de yerinden kopan otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Döne Karağandere (49), Murat K. (8) ve Sema K. (14) ağır yaralanırken, Sultan Karağandere (109) hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı karayolunda sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan 2'si çocuk 4 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Döne Karağandere de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
