Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
Suriye'den kaçan Esad'ın garajındaki onlarca araca el konuldu

Muhaliflerin ülkeden kaçırdığı Esad'ın garajından neler çıktı neler

Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi, Aile Kurtarıldı

Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi, Aile Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole devrildi. Aile, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. 10 aylık bebek ve ailesinin sağlık durumu iyi.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, yan yatan araçta sıkışan 10 aylık bebek ile anne ve babası itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 5. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Nizamettin K. idaresindeki 25 ACA 233 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Hurdaya dönen otomobil yan yatarken, araç içerisinde bulunan sürücü, eşi B.K. ve 10 aylık bebekleri Y.S.K. sıkışarak araçta mahsur kaldı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ola yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, aracın üzerine çıkıp kapısından içeriye girerek yaralılara ilk müdahaleyi araç içerisinde yaptı. Hem kapıdan hem de ön camı kırılarak girilen araçtan ilk olarak 10 aylık bebek çıkartıldı. Sağlık ekiplerince çıkarılan ve hafif şekilde yaralanan bebeğin o anları herkesi sevindirirken, bebek ve ailesi sedyelerle taşındıkları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı
img

Rojin'in babası: Kızımın cansız bedeninde 2 erkeğe ait DNA örneği bulunmuş
img

Doğu Perinçek'ten Cimbom'a müjde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI, HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.