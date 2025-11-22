Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı ardından aydınlatma direğini devirdi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kişi, ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarılırken, o anlar kameralara yansıdı.

Kaza, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Caddesinden TOKİ konutları istikametine seyreden Berat A. (18) idaresindeki 68 ADK 368 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Önce ağaca sonrada aydınlatma direğine çarparak deviren otomobil adeta hurdaya dönerken, kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede kaza mahalline gelen ekipler kurtarma çalışması yaparken, yan devrilen araç içinde sıkışan sürücü ve yanında bulunan Berke Cem T. (18) isimli arkadaşı vatandaşların, itfaiye ve sağlıkçıların müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar sedye ile ambulansa taşınırken, ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, yaralıların kurtarılma anları ise kameraya yansıdı. - AKSARAY