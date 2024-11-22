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Aksaray'da Kontrolden Çıkan Minibüs Elektrik Direğine Çarptı

Aksaray'da Kontrolden Çıkan Minibüs Elektrik Direğine Çarptı
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Aksaray'da şehir merkezinden organize sanayiye giden minibüs, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Direk, bir apartmanın balkonuna devrildi. Kazada minibüs içindeki 3 kişi yaralanırken, balkonda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Aksaray'da kontrolden çıkan minibüsün çarptığı elektrik direği bir evin balkonuna devrildi. Kazada minibüsteki 3 kişi yaralanırken, olay anında balkonda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden organize sanayi istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 68 EE 940 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yolun kenarında bulunan apartmanın 2. katındaki dairenin balkonuna düştü. 2 direk arasındaki yaklaşık 70 metrelik 6 ayrı elektrik telleri 5 metreye kadar düştü. Kaza anında balkonda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken kazada minibüste bulunan E.A. (19), E.C.A. (21) ve B.E.Y. (16) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen elektrik arazı ekipleri elektriği keserken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı yolda devrilen direk elektrik arıza ekiplerince kaldırıldı. Kaza anında minibüsten inen 2 kişinin de olay yerinden kaçtığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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