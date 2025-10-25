Aksaray'da Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı

Aksaray'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. 3 araca çarpan otomobil hurdaya dönerken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ereğli Kapı Mahallesi 1470 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Fatih Mahallesi istikametine seyreden Zeynep K. idaresindeki 34 TU 4262 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki birisi 3 günlük araç olan 3 ayrı araca çarptı. Kazada çarpan otomobilin ön tarafı hurdaya dönerken, çarptığı 3 araçta da maddi hasar oluştu. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın park halindeki araçlara çarpma anı anbean görülürken, olay yerine polis ekibi çağırıldı. Kaza mahalline gelen polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY