Haberler

Aksaray'da Komşusunu Döner Bıçağıyla Yaraladı

Aksaray'da Komşusunu Döner Bıçağıyla Yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir kişi, tartıştığı komşusunu döner bıçağıyla kafasından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da bir kişi, komşusunu döner bıçağıyla kafasından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi 1318 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşu oldukları öğrenilen Suat Y. (65) ile Erdem Dokuyucu (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Erdem D. evinden aldığı döner bıçağı ile komşusu Suat Y.'ye saldırdı. Döner bıçağıyla yaptığı saldırıda Suat Y. kafasından ve boynundan aldığı kesiklerle yaralandı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Sersisine kaldırırken, şüpheli polis ekipleri tarafından suç aleti döner bıçağı ile yakalanarak gözaltına alındı. Suat Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, döner bıçakla saldıran komşusu Erdem D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu suikastta şüpheliler için karar verildi
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Ne altın ne de gümüş! Bu yıl yatırımcısına yüzde 74 kazandırdı

Ne altın ne de gümüş! Bu yıl yatırımcısına yüzde 74 kazandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Ne altın ne de gümüş! Bu yıl yatırımcısına yüzde 74 kazandırdı

Ne altın ne de gümüş! Bu yıl yatırımcısına yüzde 74 kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.