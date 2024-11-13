Aksaray'da Kız Öğrenciler İçin Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Aksaray polisi, kız öğrencilerin huzur ve güveni için yurt çevrelerinde denetim yaptı. Yurt çevresindeki şahıslar ve araçlar didik didik aranarak sorgudan geçirildi.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Güvenlik ve Trafik Şubesi ekipleri kız öğrenci yurtlarında geniş güvenlik önlemleri alıyor. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almalarını, sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla yurt önleri ve çevresini abluka altına alan ekipler adeta kuş uçurtmuyor. Yurtların önünde park halindeki araçlar, yurt önünden geçen araçlar, öğrenci indir-bindir yapan araçlar ve yaya olarak çevreden geçen şahısları durduran ekipler tüm şahısları Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçiriyor. Trafik Şubesi ekiplerinin de alınan araçların evrak ve sürücü belgesi kontrollerini yaptığı denetimler sayesinde meydana gelebilecek birçok olayın caydırıcılığı sağlanarak önüne geçiliyor. Öğrencilerin ders çıkışından gece yarısı yurt girişlerinin kapanışına kadar görev alan polis ekiplerinin çalışması öğrenciler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında huzur ve güven içerisinde gelip gittiklerini ifade eden yurtta kalan öğrenci Elif Sargın (20), "Memur arkadaşlarımız geliyorlar, gerçekten bu durumdan çok memnunuz. Yurdun önü gayet taciz ve suistimale açık bir alan. Araçlar falan geliyordu ama şu an öyle bir sıkıntımız yok. Memnunuz, çok iyi çalışıyorlar. Huzur ve güven içinde gelip gidiyoruz. Bir sıkıntımız yok" dedi.

Yapılan uygulama ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AKSARAY