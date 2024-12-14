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Aksaray'da Kız Meselesi Yüzünden Kavga: Dede Tüfekle Vuruldu

Aksaray'da Kız Meselesi Yüzünden Kavga: Dede Tüfekle Vuruldu
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Aksaray'da aynı kızı sevdiklerini iddia eden iki genç arasında yaşanan kavga, dedenin müdahalesi sonucu ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da aynı kız ile arkadaşlık etmek isteyen 2 gencin kavgasında gençlerden biri tüfekle diğer gence ateş açarken, gençleri ayırmak için araya giren dede tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay, 12 Aralık gecesi Divanoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi 4860 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı kızı sevdiklerini iddia eden K.U. (18) ve N.B. (17) telefon görüşmesinde sözlü olarak tartıştı. İki genç de birbirinden kızın peşini bırakması talebinde bulundu. Telefondaki tartışma tehdit ve hakarete dönüşünce K.U. yanına 5 arkadaşını alarak 2 ayrı araçla N.B.'nin evinin önüne gitti. Burada N.B. ile tartışmasını sürdüren gençler birbirine girerek kavga etmeye başlayınca, o sırada araçla eve gelen N.B.'nin dedesi M.D. (56) kavga eden gençleri görünce ayırmak için müdahale etti. Kavgada hızını alamayan K.U. ise yanında getirdiği tüfeği araçtan alarak önce dede M.D.'nin geldiği 68 ACT 044 plakalı araca, sonra da olaya müdahale eden dedeye ateş açtı. Ateş açma sonucu dede vurularak ağır yaralanırken, araçta zarar oluştu. Olayın ardından K.U. ve yanında getirdiği Y.E. (19), A.I. (19), K.P. (20), B.T. (19) ve Y.K. (19) isimli 5 arkadaşı olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Aile tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı dedeyi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimlikleri tespit edilen 6 şüpheliyi operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 6 arkadaş emniyetteki ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, yaralanan dedenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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