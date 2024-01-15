Aksaray'da Kış Lastiği Denetimleri Devam Ediyor

Aksaray'da kazaların en aza indirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan jandarma ekipleri, kış lastiği konusunda da sık sık denetim yaparak hem araç lastiklerini denetliyor hem de sürücüleri uyarıyor.

Aksaray'da hava sıcaklıklarının eksilere kadar düşmesiyle birlikte kış lastiği denetimlerini artıran İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, ilçe, belde, köy yolları ve karayollarında özellikle ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıyor. Meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilebilmesi için aralıksız denetim ve uygulamalarını sürdüren trafik jandarması, tek tek durdurduğu araçların lastik derinliklerini ölçüyor. Lastik diş kalınlığı yasal ölçülerde olmayan araçların sürücülerine trafik cezası uygulanırken, sürücüler özellikle gece ve sabah erken saatlerde gizli buzlanma gibi konularda da uyarılıyor. Özellikle kamyon, çekici, tanker, otobüs, kamyonet, minibüs gibi ticari araçları durduran trafik jandarması, sürücülerin ve yolcuların can ve mal güvenliği için kış mevsimi boyunca uygulama ve denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. - AKSARAY