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Aksaray'da Kenevir Yetiştiren Şahıs Tutuklandı

Aksaray'da Kenevir Yetiştiren Şahıs Tutuklandı
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Aksaray'da evinin bahçesinde yasa dışı kenevir yetiştirip esrar ticareti yaptığı iddia edilen İ.A., jandarma operasyonu sonrası tutuklandı. 37.5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Aksaray'da evinin bahçesinde kenevir yetiştirip uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadelece çerçevesinde çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesinde İ.A.'nın evinin bahçesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıp esrar ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Eskil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ve Eşmekaya Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde ekili ve toplanmış olmak üzere toplamda 37.5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., karakoldaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Kenevir aksaray 3-sayfa Güncel

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