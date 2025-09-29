Aksaray'da Kediye Çarpmamak İçin Manevra Yapan Tır, Otomobille Çarpıştı

Aksaray'da kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, karşı şeride geçerek bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Küçük Bölcek Mahallesi E-90 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine giden temizlik malzemesi yüklü 27 AUC 889 plakalı Mercedes marka tırın sürücüsü Murat A. (44), yola aniden çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapmasıyla tır kontrolden çıkarak önce refüje çıkıp ağaç ve aydınlatma direklerine çarptı, sonra karşı şeritten gelen Hatice K. (43) yönetimindeki 68 AFZ 925 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobil de refüje çıkarak durabilirken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline intikal eden sağlık ekipleri yaralı kadın sürücüye ilk müdahaleyi ambulans içinde yaparken, asayiş ve trafik ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan tır sürücüsü ise, kediye çarpmamak için kaza yaptığını söyledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY