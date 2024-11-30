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Aksaray'da Kaza: Sürücü Kayboldu

Aksaray'da Kaza: Sürücü Kayboldu
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Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı ve hurdaya döndü. Sürücü, kazanın ardından kayıplara karıştı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan çıkan sürücü kayıplara karıştı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Tacin Mahallesi'nde E-90 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlantı yolundan Makas mevkii istikametine girmek isteyen 34 DBM 890 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sol refüje çıkıp, 100 metre sürüklenerek sağdaki refüje çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, araçtan inen sürücü kayıplara karıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvelik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri kontrollerinin ardından olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün peşine düştü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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