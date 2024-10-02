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Aksaray'da Kaza: Kontrolden Çıkan Tofaş Hurdaya Döndü

Aksaray'da Kaza: Kontrolden Çıkan Tofaş Hurdaya Döndü
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Aksaray - Ankara kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada Tofaş marka otomobil refüje çarptı. Sürücü yaralandı, araç kullanılamaz hale geldi.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Sürücünün yaralandığı otomobil adeta hurdaya döndü.

Kaza, Aksaray - Ankara Kara yolunun 4. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden M.D. (20) idaresindeki 68 AE 580 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Güçlükle durabilen otomobil adeta hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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