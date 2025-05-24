Aksaray'da Kaza: Kadın Sürücü Kedisini Sakinleştirmeye Çalıştı

Aksaray'da hız sınırını aşan tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü kaza sonrası ağlayarak şoka girri. Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın, daha sonra "Anneciğim" diye seslendiği kedisine su verdi.

Kaza, Aksaray- Adana karayolunun 2. kilometresi Adana istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için 01 FFL 12 plakalı otomobiliyle yola çıkan A.Z.S. (51), hız sınırını aşan Z.K. (27) yönetimindeki 33 TZ 069 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobili önüne alan tır yaklaşık 10 metre sürüklerken, kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi. Yaralanan olmayan kazada olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yardımıyla kadın sürücü suyla yüzünü yıkarken, "Allah'ım sana çok şükür canımıza bir şey olmadı ya Rabbim" diyerek şükretti. Sağlık ekipleri şoka giren kadın sürücüyü ambulans içerisinde sakinleştirirken, ambulanstan inen kadın sürücü aracına giderek bu kez de kedisi için feryat etmeye başladı. "Bu kadar olur, ben bayrama gidiyordum sağdan sağdan" diye ağlayan kadın, kedisinin gelmesiyle birlikte "Annem, anneciğim iyi misin? Ne olur bir su ver. Annecim hadi birazcık su iç. Bir tanem ne olur su iç. O da korktu" diyerek kedisine su verdi. Yaşanan maddi hasarlı kazada takografı kontrol edilen tır sürücüsünün hız sınırını aştığı belirlenerek, 2 bin 167 lira ceza kesildi. - AKSARAY