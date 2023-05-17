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Aksaray'da kavgadan kaçarken gasp ettiği otomobille kanala düşen şüpheli tutuklandı

Aksaray'da kavgadan kaçarken gasp ettiği otomobille kanala düşen şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Aksaray'da karıştığı kavgadan kaçarken yolda durdurarak gasbettiği otomobille sulama kanalına düşen ve yaralanan Abdullah Gökkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Aksaray'da karıştığı kavgadan kaçarken yolda durdurarak gasbettiği otomobille sulama kanalına düşen ve yaralanan Abdullah Gökkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - 3. Sayfa

Aksaray 3. Sayfa Haberler

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