Aksaray'da kavgadan kaçarken gasp ettiği otomobille kanala düşen şüpheli tutuklandı
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Aksaray'da karıştığı kavgadan kaçarken yolda durdurarak gasbettiği otomobille sulama kanalına düşen ve yaralanan Abdullah Gökkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Aksaray'da karıştığı kavgadan kaçarken yolda durdurarak gasbettiği otomobille sulama kanalına düşen ve yaralanan Abdullah Gökkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - 3. Sayfa