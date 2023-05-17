Aksaray'da Kavga Sonrası Otomobil Çalan Şahıs Sulama Kanalına Düştü

AKSARAY'da karıştığı kavgadan kaçan Abdullah Gökkaya (33), yolda durdurup zorla aldığı otomobille sulama kanalına düştü. Yaralanan Gökkaya, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Helvadere beldesinde meydana geldi. Abdullatif Gökkaya, beldede bir kavga olayına karıştıktan sonra, kaçarken yolda gördüğü aynı beldede oturan Eren Başer'in (22) kullandığı 68 DL 143 plakalı otomobili durdurdu. Aracın arka koltuğuna oturan Gökkaya,Başer'i bıçakla tehdit ederek Aksaray kent merkezine gitmesini söyledi. Aksaray'a gelen Başer, kırmızı ışıkta beklerken kapıyı açıp kaçtı. Abdullatif Gökkaya da direksiyon başına geçip, otomobille kaçmaya devam etti. Zafer Mahallesine geldiğinde ise direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, sulama kanalına uçtu. Ayaklarında kırıklar oluşmasıyla yaralanan Gökkaya, kendi imkanlarıyla kurtulup, kanalın dışına çıktı. Kazayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gökkaya, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada Eren Başer'in, jandarmaya ihbarda bulunması üzerine tedaviye alınan Gökkaya'nın suça karıştığı anlaşıldı. Gökkaya, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sulama kanalına uçan araçta vinç yardımıyla çıkartıldı. Soruşturma sürüyor.