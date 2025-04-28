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Aksaray'da Kasksız ve Ehliyetsiz Motosiklet Sürüsüne 35 Bin Lira Ceza

Aksaray'da Kasksız ve Ehliyetsiz Motosiklet Sürüsüne 35 Bin Lira Ceza
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Aksaray'da trafik ekipleri, durdurdukları plakasız motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsüne toplamda 35 bin 382 lira para cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü, motosikletlere yönelik denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Aksaray'da trafik ekiplerince durdurulan plakasız motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsüne 35 bin 382 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk Bulvarı Atatürk Lisesi karşısında motosiklet denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüsü kasksız motosikleti durdurdu. Kontrolden geçirilerek sorgulanan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, motosikletin de plakasının olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine cezai işlemlere başlayan trafik ekipleri motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz, kasksız ve plakasız motosiklet kullanmaktan 35 bin 382 lira para cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, motosikletlere yönelik uygulama ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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