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Aksaray'da Kasksız Motosiklet Sürücüsüne 26 Bin Lira Ceza

Aksaray'da Kasksız Motosiklet Sürücüsüne 26 Bin Lira Ceza
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Aksaray'da trafik ekipleri tarafından durdurulan kasksız ve plakasız motosikletin sürücüsüne 26 bin 965 lira ceza kesildi. Emniyet, motosiklet denetimlerinin devam edeceğini açıkladı.

Aksaray'da trafik ekiplerinin durdurduğu plakasız ve aynasız motosikletin kasksız olan sürücüsüne 26 bin 965 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde motosiklet kullanıcılarına yönelik sıkı bir takip başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Paşacık Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde sürücüsünü kasksız gördüğü motosikleti durdurdu. Trafik ekipleri sürücüsü kasksız olan motosikletin plakasının bulunmadığını, herhangi bir tescil kaydının da olmadığını belirledi. Bunun üzerine yasal işlemlere başlayan trafik ekipleri, şasi numarası da olmayan motosikleti trafikten men ederek otoparka çektirdi. Sürücü M.Y.'ya (19) kasksız olarak aynasız ve plakasız motosiklete binmekten 26 bin 965 lira para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Motosiklet ve sürücülerine yönelik denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir. Amacımız, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek tüm olumsuzlukların önüne geçilmesidir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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