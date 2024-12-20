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Aksaray'da Kart ile Hırsızlık Yapan Üç Kadın Tutuklandı

Aksaray'da Kart ile Hırsızlık Yapan Üç Kadın Tutuklandı
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Aksaray'da, gözetledikleri daireye kart ile dil düşürme taktiğiyle girerek 115 bin liralık altın çalan üç kadın hırsız, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Olay sonrası emniyet yetkilileri vatandaşları evden çıkarken kapılarını kilitlemeleri konusunda uyardı.

Aksaray'da gözetledikleri daireye kart ile dil düşürme taktiğiyle girip 115 bin liralık altın çalan 3 kadın hırsız, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman apartman gezerek cevap alamadıkları dairelere kart ile kapı dilini düşürme yöntemiyle giren 3 kadın hırsız, evinden 2 saatliğine dışarıya çıkan ve kapıyı kilitlemeyen kadının evine girdi. G.Ü. (33), S.Ü. (46) ve A.Ü. (25) isimli kadın hırsızlar evin altını üstüne getirirken, yatak odasında saklanan 115 bin liralık altınları bulup aldı. Ardından hızla daireden çıkan kadınlar kaçarken, 2 saat sonra döndüğünde eve hırsız girdiğini fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden olayı gerçekleştiren 3 kadının kimliğini tespit etti. Polis, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adresi belirlenen kadınların ikametine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda G.Ü., S.Ü. ve A.Ü. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen kadınlar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, bu tür hırsızlık olaylarına karşı vatandaşların mutlaka evden dışarıya çıkarken kapılarını kilitlemeleri gerektiğini belirtti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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