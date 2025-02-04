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Aksaray'da Kardeşlerin Kavgası Kanlı Bitti: Yaralı Yeğen Amcasına Sevgi Söylemleriyle Hastaneye Gitti

Aksaray'da Kardeşlerin Kavgası Kanlı Bitti: Yaralı Yeğen Amcasına Sevgi Söylemleriyle Hastaneye Gitti
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Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden kardeşler arasında çıkan kavgada baba ve oğul bıçakla yaralanırken, amcası tarafından bıçaklanan yeğen hastaneye, 'Canımsın amcam, seni seviyorum' diyerek girdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da alacak verecek yüzünden tartışan kardeşlerin kavgası kanlı bitti. Kavgada baba ve oğul bıçaklanarak yaralanırken, amcası tarafından bıçaklanan yeğen, "Canımsın amcam, seni seviyorum" diyerek hastaneye girdi.

Olay, Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki bir emlakçı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emlakçılık yapan M.A. (44) ve kardeşi B.A. (47) arasında alacak verecek melesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.A. yanındaki bıçakla kardeşi ve yeğeni Ş.A.'yı bıçakladı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralı baba ve oğula ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, amca B.A. olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

Yaralı halde ambulanstan indirilen yeğen Ş.A. sedye üzerinde amcasına, "Dükkan bıçakla basılmaz amcacığım. Canımsın, dükkan bıçakla basılmaz. Erkek ol erkek. Seni seviyorum amcam" diyerek seslendi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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