Aksaray'da karayollarında bayram denetimleri sürüyor

AKSARAY - Aksaray'da 9 günlük bayram tatilini il dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlar karayollarında yoğun trafik oluştururken, Aksaray'da polis ve jandarma ekipleri kazaların yaşanmaması için aralıksız denetim yapıyor.

Kurban Bayramı arifesi nedeniyle Aksaray'ı çevre illere bağlayan karayollarında denetimler ve trafik güvenliği açısından uygulanan tedbirler artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karayollarında araçlar tek tek durdurularak denetlenirken, sürücülere trafik kuralları hatırlatıldı. Noktalarda aynı zamanda sürücülere diğer illerin bağlantı noktası olan karayollarının trafik durumları anlatıldı. Aksaray - Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında denetimler aralıksız devam ederken, güvenlik güçleri tüm araçları durdurarak uyarıyor.

Denetimleri yerinde inceleyen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sürücü ve yolcularla görüşerek trafik kurallarını anlattı.

Hatay'dan Ankara'ya ailesi ile tatile giden Mustafa Murat Kaya (34), "Hatay'dan Ankara'ya gidiyoruz. Valimize çok teşekkür ederiz. Çok sıcak bir karşılama oldu. İçeride yavrumuza da bize de bir şeyler ikram ettiler. Sağ olsunlar devletimiz her zaman yanımızda, onların da bayramını kutluyoruz. Böyle bir şeyin olması bizi de sevindirdi. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.