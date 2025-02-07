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Aksaray'da Kar Yağışı ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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Aksaray'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde yollar kapandı. Mahsur kalan 53 kişi polis ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak tesislere taşındı.

Aksaray'da kar yağışının ardından tipi nedeniyle yüksek kesimlerde yollar tamamen karla kaplanırken, refüje ve şarampole düşerek kara saplanan otobüs ile minibüsteki 53 kişi polis araçları ve minibüslerle tesise taşındı.

Aksaray'da kar yağışı aralıklarla devam ederken, şehirler arası karayollarında ulaşımda güçlükler yaşanıyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı sonrası açılan yollar, tipi nedeniyle tekrar karla kaplanıyor. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Aksaray-Nevşehir Karayolu'nda sürgün nedeniyle arazilerdeki karlar yola taşınıyor. Yollarda oluşan yoğun kar birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar çok düşük hızlarda seyrederken, bir minibüs ve bir yolcu otobüsü refüj ile şarampole düşerek kara saplandı. Hava şartları nedeniyle kurtarma çalışmasının zor olduğu yolda mahsur kalanların imdadına polis ekipleri yetişti. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Şubesi ekipleri olay yerine intikal ederek, yolda güvenlik önlemleri aldı. 6 ayrı ekip aracıyla olay yerine gelen polis ekipleri, hava sıcaklığının eksi 7'leri bulduğu karayolunda mahsur kalanları ekip araçlarıyla tesislere taşıdı. Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 53 kişinin mahsur kaldığı karayolunda birçok vatandaşı tesislere götüren polis ekiplerinin yardımına da AFAD ekipleri ile vinçler yetişti. Bir beldeden gelen minibüse de alınan yolcuların tamamı sağ salim tesislere taşınırken, kara saplanan yolcu otobüsü ve minibüs saatler süren vinçli çalışmayla saplandıkları yerden kurtarıldı. Araçların kurtarma çalışmasının ardından tesisteki yolcular tekrar araçlara alınarak, açılan yollardan gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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